بغداديون عالقون في الطرقات بسبب

2023/05/03 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شكا لفيف من المواطنين، احتلال الجامعات مواقع استراتيجية في العاصمة بغداد، ما ولد حالة مستمرة من الاختناقات المرورية بالقرب من مواقعها، فيما بررت وزارة التعليم العالي موقفها من الظاهرة.

وأعرب مواطنون من خلال (بغداد اليوم) عن "استيائهم من تواجد الجامعات ولاسيما الاهلية منها في مواقع حيوية وسط العاصمة"، متسائلين "من هي الجهة المسؤولة عن منح هذه الجامعات موافقات لتكون في مواقع مهمة وحيوية في بغداد؟".

وأكدوا أن "طريق مطار بغداد الدولي يشهد زخماً مرورياً بسبب وجود جامعة البيان الاهلية، على هذا الطريق الحيوي"، مشيرين الى انهم "يقضون ساعات لاجتياز هذا الطريق بسبب الزخم الناتج عن وجود هذه الجامعة".

من جانبها بررت وزارة التعليم العالي، موقفها من وجود الجامعات في مواقع مهمة وحيوية في بغداد، مبينة أن الحديث عن تأثير مواقع الجامعات على حركة السير "غير دقيق".





وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لـ(بغداد اليوم) إن " ظاهرة الزخم المروري الذي تشهده العاصمة مؤخرا لا يمت بصلة الى انتشار الجامعات الاهلية".

وأشار العبودي الى أن " جميع المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة والتعليمية هي متواجدة في العاصمة بغداد، وأن المؤسسات التعليمية حالها كحال بقية الخدمات العامة للمجتمع، فمن غير الممكن الربط بين الازدحام والجامعات الاهلية".

وأضاف "من المفترض أن تكون هناك رؤية من قبل الحكومة لامتصاص الزخم المروري"، مؤكدا أن "مشاريع العاصمة ليست من مهام وزارة التعليم وأن مهمتنا توفير فرص تعليم للمجتمع".

وفي وقت سابق، اثار مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع انتشار الجامعات الاهلية في مواقع مهمة وحيوية في قلب بغداد، وطالبوا الجهات المعنية باختيار مواقع خارج مركز العاصمة لتخفيف الزخم الناتج عنها.





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