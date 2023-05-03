إذاعة إسبانية: ميسي يخطط للانضمام إلى الهلال السعودي

2023/05/03 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لمحطة إذاعية إسبانية، الأربعاء، أن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يخطط للالتحاق بنادي الهلال السعودي، ولكن بعد لعب العام المقبل مع نادي برشلونة الإسباني.

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