الديمقراطي الكردستاني: نحن الجهة الأقوى في الإقليم

2023/05/03 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الاربعاء، الرسالة...

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