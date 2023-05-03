2023/05/03 | 15:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناءً على تدفق الدم في الدماغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة الافكار اصبح ممكنا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة الافكار اصبح ممكنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).