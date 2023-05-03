اتحاد الكرة يستدعي حكام مباراة النجف والقوة الجوية

2023/05/03 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ملف مباراة النجف والقوة الجوية في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تدعو حكام مباراة فريقي النجف والقوة الجوية (احمد كاظم والحكم فيد كريم) للحضور الى مقر الاتحاد”.

وبين أن “الحكام سيحضرون يوم الاثنين المقبل في الساعة الثانية عشرة ظهراً للاستفسار حول المباراة”.

يذكر أن هذه المواجهة تسببت بمعاقبة مدرب النجف عبد الغني شهد بالإيقاف لنهاية الموسم ومعاقبة مشرف النجف فاضل محمد بالإيقاف لخمس سنوات بعد تهديد والاعتداء على مشرف المباراة مالح مهدي.

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