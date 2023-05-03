تخطّى ارتفاعه برج إيفل.. الهند تبني أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم بكشمير

2023/05/03 | 15:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الهند الآن موطنًا لأعلى جسر سكك حديدية في العالم.ويقع جسر "تشيناب" فوق نهر "تشيناب" في منطقة جامو وكشمير المثيرة للجدل بالهند،على ارتفاع 359 مترًا، أي أعلى من برج إيفل بنحو 29 مترًا.

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