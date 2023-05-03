2023/05/03 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قدر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاربعاء، رواتب الدرجات الخاصة بنحو نصف تريليون دينار سنويا.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك حول رواتب الدرجات الخاصة في موازنة ٢٠٢٣ إن "عدد الدرجات الخاصة أ = ٧٦٨ وعدد الدرجات الخاصة ب = ٥٤٠٧".

وأضاف، أن "الرواتب السنوية للدرجات الخاصة أ = ٩٢ مليار دينار أما الرواتب السنوية للدرجات الخاصة ب = ٣٨٩ مليار دينار"، مبينا أن "مجموع الرواتب السنوية للدرجتين أ و ب = ٤٨١ مليار دينار".

وأشار الى أنه "بسبب عدم تفصيل الموازنة لرواتب الدرجات الخاصة تم تقديرها ب ١٠ ملايين دينار شهريا للدرجة أ و ٦ ملايين دينار للدرجة ب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: الدرجات الخاصة تكلف الدولة نحو نصف تريليون دينار سنوياً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير: الدرجات الخاصة تكلف الدولة نحو نصف تريليون دينار سنوياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).