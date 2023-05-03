نادي باليستينو الحامل لراية الفلسطينيين بكرة القدم التشيلية

2023/05/03 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP خرج المئات من المشجعين لدعم فريقهم، “النادي الرياضي الفلسطيني”، وهو نادي كرة قدم محترف يلعب بألوان العلم الفلسطيني الأخضر والأسود والأحمر والأبيض سانتياغو (أ ف ب) – على بعد آلاف الأميال من الصراع في الشرق الأوسط، يرفرف العلم الفلسطيني في ليلة خريفية باردة في ملعب لكرة القدم بالعاصمة التشيلية سانتياغو.خرج المئات من […]

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