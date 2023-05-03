ضبط اكثر من 6 الاف برميل يحتوي مواد سامة شديدة الخطورة في موقع شركة روسية بالبصرة

2023/05/03 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في شركة نفط البصرة اليوم الاربعاء، بضبط اكثر من 6 الاف برميل يحتوي مواد سامة شديدة الخطورة في موقع شركة روسية بالبصرة.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة من جهاز المخابرات في البصرة بالاشتراك مع هيئة النزاهة وقسم المتابعة في شركة نفط تضبط (6,540) برميل يحتوي مواد كيمياوية سامة وشديدة الخطورة”.واضاف […]

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