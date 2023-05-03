وزير التجارة يلتقي رئيس الوزراء السوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

2023/05/03 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير التجارة العراقي أثير

الغريري والوفد المرافق له على هامش

اجتماعات اللجنة العراقية السورية

بدورتها الحادية عشر، رئيس مجلس

الوزراء السوري حسين عرنوس ،وجرى خلال

اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات، و

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