بينهم امرأة.. القبض على 6 متهمين مطلوبين للقضاء في بغداد

2023/05/03 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن القاء القبض على 6 متهمين بينهم امرأة مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة في بغداد.

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