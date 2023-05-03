ضبط 3 كغم من المواد المخدرة في ميسان

2023/05/03 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأربعاء، ضبط ثلاثة كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة في ناحية العزير.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي أحبطت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات محاولة بيع ثلاثة كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة في ناحية العزير".

وأشارت الى انه "تمت مصادرتها وتسليمها اصولياً الى الجهات المختصة".

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