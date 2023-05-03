بعد انتقادات الملابس والمثلية.. حكم بحبس مغنية تركية بسبب

2023/05/03 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، حكما بسجن مغنية البوب غولشان عشرة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانتها بـ"التحريض على الكراهية والعداوة" بسبب مزحة عن المدارس الدينية في تركيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التركية، الأناضول.

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