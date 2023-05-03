القضاء الأعلى: حراك لحل مشاكل الوسط الصحفي

2023/05/03 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن حراك بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لايجاد حلول لمشاكل الوسط الصحفي.

وقال ممثل مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النشر القاضي عامر حسن في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة “نجتمع للاحتفال بصاحبة الجلالة ونحيي ابناءها المخلصين أصحاب الأقلام الحرة ومنهم من دفع حياته ثمنا لالتزامه بمبادئ الصحافة الحرة المستقلة التي كانت وما زالت الظهير الأمين للسلطة القضائية في التحري عن الفساد والمشكلات التي تواجه المجتمع”.

وأوضح، أن “مجلس القضاء حريص جداً على دعم حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص بعد أن باتت حرية الصحافة تمثل الوجه الأول لحرية التعبير عن الرأي”، مؤكداً “التزام مجلس القضاء الأعلى بدعم تلك الحرية ناشئة عن التزامه الثابت بضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ومنها حرية الصحافة والإعلام، وايمانه الراسخ بالدور الكبير الذي ممكن أن يؤديه الإعلام في مكافحة الفساد وتنمية المجتمع والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية إلى مؤسسات مجتمعية تؤدي أدوار رقابية”.

وأضاف، أن “تقويم حرية الصحافة في العراق يعتمد على الشجاعة في تشخيص المشكلات التي تعانيها”، مبيناً، أن “مجلس القضاء الأعلى شخص مجموعة من المشكلات التي تواجه العاملين في الوسط الصحفي، ومساعي الشراكة مع شركاء محليين ودوليين لايجاد الحلول اللازمة والكفيلة بحل المشكلات”.

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