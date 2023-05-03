العراق وتركيا يبحثان ملف مخيم الهول السوري

2023/05/03 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والسفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، اليوم الأربعاء، استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومخاطر وجود مخيم الهول السوري على الأمن في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان أن “الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي”، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، واستعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين “.

وأضاف البيان، أن “اللقاء، بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول السوري ومايشكله وجوده من مخاطر على الأمن في المنطقة”.

وأكد الطرفان، على “أهمية تعاون المجتمع الدولي لإنهاء هذا الملف”.

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