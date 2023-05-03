2023/05/03 | 16:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الجيش قوات الدعم السريع بخرق الهدنة في الأحياء السكنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوداني: هروب اعداد كبيرة من قوات الدعم السريع من ام درمان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوداني: هروب اعداد كبيرة من قوات الدعم السريع من ام درمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).