استئناف البصرة تحدد ساعات الدوام المسائي لمحكمة الاحوال الشخصية

2023/05/03 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت رئاسة محكمة استئناف البصرة، ساعات الدوام الرسمي في محكمة الاحوال الشخصية التابعة لها.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن رئاسة محكمة استئناف البصرة، قررت ان يكون الدوام لمحكمة الاحوال الشخصية المسائية، من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً.

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