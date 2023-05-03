الكرملين يكشف مكان تواجد بوتين لحظة الهجوم الأوكراني

2023/05/03 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين ليلة أمس.

وقال بيسكوف إن الرئيس كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق، عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق أوكرانيا لطائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

وأكدت أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

المصدر: وكالات

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