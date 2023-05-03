وزير التربية يصدر أوامر تخص المدارس الأهلية والبطاقات الامتحانية

2023/05/03 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاربعاء، أوامر تخص المدارس الأهلية والبطاقات الامتحانية.

وذكر المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري وجه المديريات العامة للتربية، بالسماح للمدارس الأهلية غير المجددة لرخصتها بتسليم البطاقات الامتحانية للطلبة المؤهلين من أجل المشاركة في أداء الامتحانات العامة".

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