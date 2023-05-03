2023/05/03 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَعلُن هيأة التقاعد الوطنية عن البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آيار ٢٠٢٣ بمجموع (٧٣٣٢) قيد ، للفئات ادناه : * مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ( المدني والعسكري ) بعدد ( ٤٤٦٨ ) قيد * […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد تعلن بدء صرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آيار المركز الخبري الوطني.

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