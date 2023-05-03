2023/05/03 | 16:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP امضى ميسي موسمين وعرين مع باريس سان جرمان باريس (أ ف ب) – يمثّل إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قبل باريس سان جرمان فشلاً لحامل الكرة الذهبية في العاصمة الباريسية، حيث قضى موسمين تألق خلالهما أحياناً وعانى من خيبات وصافرات استهجان أحياناً أخرى.ربما يشكّل قرار النادي الثلاثاء بإيقاف الأرجنتيني “أياماً عدة” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي في سان جرمان.. عامان من الشكوك والخيبة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي في سان جرمان.. عامان من الشكوك والخيبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).