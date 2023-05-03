المتحدث باسم زيلينسكي يرد لـCNN على اتهام أوكرانيا بقصف الكرملين

2023/05/03 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت أوكرانيا أن تكون على دراية بمحاولة استهداف الكرملين بطائرات مسيرة، وأضافت أنها لا تستخدم قدراتها العسكرية لمهاجمة دول أخرى.

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