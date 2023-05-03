الأمم المتحدة : 100 الف شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة

2023/05/03 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة

لشؤون اللاجئين عن فرار أكثر من 100 ألف

شخص من السودان إلى دول مجاورة، هربا من

الاشتباكات العسكرية.

وقالت متحدثة المفوضية أولغا سارادوإن

“عدد الأشخاص الذين عبروا ح

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