2023/05/03 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن مشاريع لإعادة تأهيل عدد من تقاطعات بغداد وأخرى لفك الاختناقات المرورية.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حسين جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة باشرت بتنفيذ 6 مشاريع لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، وسيتم المباشرة بالمشاريع الاخرى خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف أن" المدد الزمنية لإنجاز المشاريع تتراوح من 8 أشهر الى السنة، لافتا الى أن" أبرز المشاريع المنفذة هي المجسرات الرابطة بين شرق القناة وغربها، فضلا عن استحداث مجسرات على نهر دجلة تربط الكرخ بالرصافة، ومنها جسر البنك المركزي وجسر الزعفرانية الجديد".

واشار الى أن "هناك بعض التقاطعات في العاصمة تشهد زخما مروريا كبيرا وسيتم العمل على تاهيلها وتطويرها كتقاطع قرطبة، وتقاطع العبور في الفضيلية، وتقاطع عدن وصنعاء، وتقاطع الشالجية والطوبجي، وتقاطع المشن في معسكر الرشيد، وتقاطع دورة سيدية".

وتابع ان "ربط سريع محمد القاسم بطريق كركوك - بغداد كذلك سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة الزحامات المرورية في مدخل الشعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار تكشف عن تطوير تقاطعات جديدة في بغداد لفك الاختناقات المرورية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار تكشف عن تطوير تقاطعات جديدة في بغداد لفك الاختناقات المرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).