2023/05/03 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



مجلس القضاء يحدد اوقات الدوام المسائي لمحكمة الأحوال الشخصية بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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