2023/05/03 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صرح عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين ، اليوم الاربعاء، بأن العاصمة سوف تحظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها اعتبارا من اليوم باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة.جاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو تحظر تحليق الطائرات المسيرة بعد محاولة اغتيال بوتين المركز الخبري الوطني.

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