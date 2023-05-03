السليمانية تقترح حلًا بديلًا لـ

2023/05/03 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي اليوم الاربعاء، ضرورة ترك الانبوب النفطي المار عبر تركيا بسبب "الشروط الصعبة" التي تريدها، واللجوء إلى تفعيل الانبوب الرابط مع سوريا، مشيرا الى ان "انتظار تركية مضيعة للوقت".

وقال يزيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تركيا تريد استمرار بيعها نفط الإقليم بثمن بخس بموجب اتفاقية الغدر الموقعة لخمسين عاما مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أن تركيا ترغب في إسقاط مبلغ التعويض المفروض عليها من قبل محكمة التحكيم الدولية في باريس".

وأضاف أن "هذا المبلغ هو حسب اتفاقية الـ50 عاما التي كانت عبارة عن اتفاقية لنهب ثروات كردستان"، مشيرا الى ان "حكومة الإقليم ألزمت نفسها بدفع أي مبالغ تقع على عاتق الحكومة التركية".

وأشار إلى أنه "لابد على الحكومة الاتحادية من البحث عن طرق أخرى، ومن بينها تأهيل أنبوب النفط الرابط بين العراق وسوريا، وتصدير النفط عبر الساحل السوري، وهذا إجراء مهم، وسيتم تحرير نفط الإقليم من الفاسدين، وهذا الأنبوب لديه القدرة على تصدير 700 ألف برميل يوميا".

وبين أن "انتظار تركيا هو مضيعة للوقت وتأخره يضر بالمواطنين في إقليم كردستان والعراق".

ومازال تصدير نفط اقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي متوقفا منذ حوالي 40 يومًا، وهو ماتسبب بخسائر هائلة تجاوز الـ1.2 مليار دولار لكردستان وبغداد.

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