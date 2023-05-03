50 مليار.. كلفة محطات الرفع في مشروع مجاري القرنة شمال البصرة

2023/05/03 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

حصلت بغداد اليوم على وثائق حصرية لأسعار محطات الرفع لمشروع مجاري قضاء القرنة شمال البصرة

وتبين الوثائق أن أسعار محطات الرفع أكثر من 50 مليار دينار عراقي لثمان محطات رفع مكونة من احواض اسمنتية ومكائن ضخ.

وبحسب مختصين فان المحطات المذكورة بالوثائق يمكنان تنفذ بنحو 25 بالمئة من السعر المذكور في الوثائق حيث تراوح سعر المحطة الواحدة من 5 الى 9 مليار دينار.

ويستغرب المختصون من عدم ذكر مناشئ مكائن الضخ والغطاسات ونوعية الإجهزة الكهربائية حيث ترك الاختيار للمقاول هو من يحدد المناشئ !

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