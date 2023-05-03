"أمر مشين" للغاية.. "الفيفا" متهم بالتقليل من قيمة مونديال السيدات

2023/05/03 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت العضو السابق في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللاعبة الأسترالية السابقة، مويا دود، تصريحات رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، التي تضمنت تهديدات بعدم بث مباريات بطولة كأس العالم للسيدات المقبلة في القارة الأوروبية.

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