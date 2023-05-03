الاستخبارات العسكرية تضبط كدس للأعتدة والعبوات الناسفة غربي نينوى

2023/05/03 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط كدس للأعتدة والعبوات الناسفة غربي محافظة نينوى.وذكر بيان للمديرية وتلقته ايرث نيوز “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من اللواء الحادي والعشرين تم ضبط كدس للأعتدة والعبوات الناسفة حيث يحتوي على ( 27 ) جلكان […]

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