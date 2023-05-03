2023/05/03 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، انه بعد إقرار الموازنة ستكون هناك خطوات مهمة لإقرار قانون العفو العام.

وقال الخنجر في بيان “ناقشنا في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الأخير توقيتات تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والموازنة والمفوضية وقانون الانتخابات”، مبينا ان ” ائتلاف إدارة الدولة ملزم وملتزم بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ولدينا لجان تعمل على كل فقرة فيها”.

واضاف الخنجر “وصلنا لأكثر من 30% من خطوات تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي”، لافتا الى ان ” السوداني يسير بخطوات جيدة في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ومن واجبنا تهيئة الظروف لإنجاح ذلك”.

وتابع الخنجر” نعمل على إقرار قانون جديد للعفو العام”، مشددا على انه “بعد إقرار الموازنة ستكون هناك خطوات مهمة لإقرار قانون العفو العام”.

واكد الخنجر “نحن ضحايا الإرهاب ومناطقنا الأكثر تضررا بسببه”.

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