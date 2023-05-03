الزراعة تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة

2023/05/03 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة خلال الموسم الحالي، فيما أعلنت عن إجراءات وقرارات ستحقق أبعد مدى من تحقيق الأمن الغذائي.

وقال مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة، ياسر حسن صالح، للوكالة الرسمية، إن “هناك تكاتفاً للجهود من قبل وزارات الزراعة والموارد المائية والتجارة منذ بداية إعداد الخطة الزراعية الشتوية”، لافتاً إلى أن “السعر الحالي هو 850 ألف دينار ويعد مجزياً للمزارعين”.

وأضاف صالح، أنه “نتيجة للإجراءات التي تحققت وقرارات مجلس الوزراء التي أنصفت المزارع وكوادرنا المتخصصة بالوزارات سنصل إلى أبعد مدى من تحقيق الأمن الغذائي”، مؤكداً أن “وزارة الزراعة توجهت نحو استخدام تقنيات الري الحديثة لمواجهة الأزمة المائية”.

وتابع، أن “توجه المزارعين مع الأمطار التي هطلت سنحقق خزيناً ستراتيجياً مهماً بالنسبة لمحصول الحنطة لهذا الموسم”، مبيناً، أن “تقنيات الري الحديثة تعتبر تكميلية للإرواء”.

وأشار إلى أن “المساحات التي زرعت في هذا الموسم، (المروية) 5 ملايين و516 ألف دونم مضمونة الأمطار، أما على (المساحات الديمية) 632 ألف دونم، وما زرع خارج الخطة الآن المتوقع هو مليون و750 ألف طن”، متوقعاً “تحقيق الاكتفاء الذاتي قريباً”.

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