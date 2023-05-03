بغداد: لم نتوصل إلى اتفاق مع كردستان بشأن

2023/05/03 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لم تتوصلا إلى اتفاق ضروري لاستئناف صادرات النفط من المنطقة التي تحظى بشكل من أشكال الحكم الذاتي في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

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