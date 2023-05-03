2023/05/03 | 17:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: منذ الإطلاق الأولي لخدمة تويتر بلو في نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت...

ظهرت المقالة شركات تحذر من سياسة تويتر الجديدة..



العلامة الزرقاء تغذي حسابات المحتالين أولاً على المسلة.

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