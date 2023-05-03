2023/05/03 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توفيت البطلة الأولمبية والعالمية، العداءة الأمريكية توري بوي، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 32 عاما، وفقا لشركتها الإدارية والاتحاد الدولي لألعاب القوى.وكتبت شركة “أيكون مانجمنت” في موقعها الرسمي الأربعاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة البطلة الأولمبية الأمريكية “توري بوي” عن عمر ناهز 32 عاماً المركز الخبري الوطني.

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