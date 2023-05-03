2023/05/03 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاربعاء، عن استكمال استعداداته اللوجستية لإنشاء نظام إلكتروني لإطلاق استمارة التعيين.وذكر بيان للمجلس تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “يود مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يكمل استعداداته لإنشاء نظام إلكتروني وإطلاق استمارة التعيين المركز الخبري الوطني.

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