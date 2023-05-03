ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد الى 145500 دينار عراقي

2023/05/03 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أرتفع سعر صرف الدولار في بغداد، مساء اليوم، الى 1455 دينارا (145 الفاً و500 دينار للمائة دولار).

وكانت أسعار صرف الدولار سجلت اليوم ارتفاعاً امام الدينار مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل باقليم كردستان .

وأغلقت بورصة الكفاح المركزية في بغداد على 144100 دينار مقابل 100 دولار، بعدما كانت صباحاً 142900 ديناراً.

كما أرتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة في بغداد الى 145000 دينارا، بينما بلغ الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144300 دينار مقابل 100 دولار.

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