"ربما كان البرق".. ماذا قال زعيم فاغنر عن مزاعم الهجوم على الكرملين؟

2023/05/03 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مؤسس وممول شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوزين، التعليق على هجوم الطائرات بدون طيار المزعوم على الكرملين، الليلة الماضية، عندما سُئل عن الحادث.

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