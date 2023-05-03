2023/05/03 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: az20mfXCChU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ خميس الخنجر: التضحية الكبيرة التي قدمها السيد الصدر سمحت لبقية القوى السياسية بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ خميس الخنجر: التضحية الكبيرة التي قدمها السيد الصدر سمحت لبقية القوى السياسية بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).