السوداني والمالكي يبحثان خطط الحكومة وفق ما اقره البرنامج الحكومي وصوت عليه البرلمان

2023/05/03 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني .

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب المالكي “بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد ، فضلا عن مناقشة خطط الحكومة وفق ما اقره البرنامج الحكومي وصوت عليه مجلس النواب”.

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون على “اهمية توحيد الجهود من اجل تجاوز التحديات والصعوبات والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية والامنية ، والاسراع في اقرار الموازنة الاتحادية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي وتلبية مطالبه العاجلة”.

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