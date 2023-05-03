من شاه إيران إلى ملك مصر؟.. حقيقة صورة رقعة الشطرنج

2023/05/03 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما المصريّة منها، صورة يدّعي ناشروها أنها لرقعة شطرنج أهداها شاه إيران محمد رضا بهلوي للملك فاروق.إلا أن هذه الصورة ليست لتلك التحفة الموجودة اليوم في متحف المجوهرات الملكيّة في الإسكندريّة.

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