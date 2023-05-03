2023/05/03 | 19:05 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء عمليات حصاد الحنطة والشعير في محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rX7kI5TZV_I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء عمليات حصاد الحنطة والشعير في محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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