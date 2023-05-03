تفاصيل لقاء السوداني والمالكي

2023/05/03 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تباحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، تطورات الشأن السياسي وتطبيق البرنامج الحكومي واسناد الحكومة في عملها التنفيذي.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليومي"، انه "التقى، مساء اليوم الأربعاء، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري كامل المالكي".

وتناول اللقاء، بحسب البيان، "أبرز التطورات في الشأن السياسي، والعمل الحكومي المستمر في تنفيذ المفردات الأساسية، التي تضمنها المنهاج الحكومي، وسبل تطبيقها، والتأكيد على الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة؛ ليتسنى للحكومة تنفيذ خططها التنموية والخدمية التي تصبّ في صالح المواطنين".

وشدَّد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية؛ من أجل إسناد الحكومة في عملها التنفيذي، الذي تستهدف من خلاله توفير الخدمات الأساسية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين".

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