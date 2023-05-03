ايقاف العمل بطائرات استلمها العراق حديثًا

2023/05/03 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت سلطة الطيران المدني، اليوم الاربعاء، بايقاف العمل بجميع الطائرات من صنف ايرباص A220-300، إلى اشعار اخر لحين اجراء التحقق من اسباب تسجيل عارض فني فيها.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن التوجيه شمل ايقاف جميع الطائرات من هذا الطراز، وذلك بعد تسجيل عارض فني في طائرتين من نفس الطراز.

يذكر ان العراق تسلم 5 طائرات من هذا الطراز مؤخرًا اخرها في شهر شباط الماضي.

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