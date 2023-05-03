2023/05/03 | 19:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه رئيس...

ظهرت المقالة المالكي والسوداني يؤكدان على الإسراع بإقرار قانون الموازنة أولاً على المسلة.

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