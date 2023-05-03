2023/05/03 | 19:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، انه...

ظهرت المقالة الشيخ الخزعلي: من المفترض التزام السفيرة الأميركية بالقوانين الدبلوماسية في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الخزعلي: من المفترض التزام السفيرة الأميركية بالقوانين الدبلوماسية في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الخزعلي: من المفترض التزام السفيرة الأميركية بالقوانين الدبلوماسية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).