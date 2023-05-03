الإعمار تعلن انجاز طريق

2023/05/03 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، الاربعاء، انجاز اعمال مشروع صيانة ممر الذهاب لطريق (حلة - كيش) ، الذي يعد المدخل الرئيس لمحافظة بابل.

وذكرت الوزارة في بيان أن "المشروع يعد من مشاريع الطرق المهمة الرابطة بين المحافظات الوسطى والجنوبية مع المحافظة ومحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف ، ويسهم بتسهيل انسيابية حركة المركبات وتقليل الحوادث المرورية".

وتابعت ان "المشروع يبلغ طوله (14) كم ، فيما بلغت كلفته (4) مليارات دينار ، حيث تضمن العمل فيه قشط المناطق المتضررة من الطريق والاكساء بطبقة اسفلتية سطحية معالجة بالبوليمر ؛ لإعطائها الديمومة لتحمل المركبات ذات الحمولات الكبيرة ، فضلاً عن اعمال تنظيف الجزرة الوسطية والتخطيط وتثبيت السياج الوقائي نوع (نيوجرسي) وتأثيث الطريق".

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