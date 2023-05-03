مالية البرلمان تقرر استضافة وزيرة المالية طيف السبت المقبل

2023/05/03 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها يوم الاربعاء 3/5/2023، اجتماعها لقراءة مواد وبنود قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وتشكيل لجانها الفرعية لاجراء دراسة شاملة عليها، حيث قررت استضافة وزير المالية السيدة طيف سامي السبت المقبل بهذا الخصوص.واستهلت اللجنة بمناقشة المواد المتضمنة اصدار ضمانة دين العقود المبرمة على ان لا […]

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