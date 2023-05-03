وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكننا التحقق من مزاعم روسيا بشأن الهجوم على الكرملين

2023/05/03 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه اطلع على تقارير من موسكو عن هجوم مزعوم بطائرة بدون طيار من قبل أوكرانيا على الكرملين، لكنه "لا يستطيع التحقق من صحتها بأي شكل من الأشكال".

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