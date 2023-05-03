بطولة إسبانيا: اصابة جديدة لمهاجم أتلتيكو مدريد ديباي

2023/05/03 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الهولندي ممفيس ديباي يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في مرمى ضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم.مدريد في 4 آذار/مارس 2023 مدريد (أ ف ب) – أصيب الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، في ربلة ساقه اليمنى على أن يغيب على الأقل أمام قادش على […]

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